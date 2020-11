Coronavirus a Brescia, altre 5 vittime. L’età si abbassa (ma con patologie)

(red.) I quasi 10 mila nuovi casi positivi al Covid-19 registrati ieri, venerdì 6 novembre, rispetto alle 24 ore precedenti in Lombardia indicano come la tendenza sia in aumento. E questo si riflette anche nel panorama bresciano che da giorni sta segnando sempre nuovi casi oltre i 400, 500 e anche più di 700 (ieri 569). Una situazione che in provincia sta tornando a preoccupare anche dal punto di vista dei decessi. Ieri, venerdì, sono emerse cinque vittime, salendo così a 13 dall’inizio di novembre e a 2.763 in totale dall’inizio della pandemia, Valcamonica compresa.

Un numero che, nemmeno a metà mese, è già superiore rispetto ai mesi di luglio, agosto e settembre tutti insieme. I deceduti sono emersi in Valcamonica e quattro nel territorio dell’Ats di Brescia. Sono un 89enne e un 57enne di Brescia, un 79enne di Erbusco e un 62enne di Pontevico. Segno che purtroppo l’età si sta abbassando, anche se a perdere la vita tra i più giovani sono stati i più vulnerabili e con patologie pregresse.

E purtroppo tra i deceduti si segnalano anche due suore orsoline del convento di Capriolo dove nei giorni precedenti a sabato 7 novembre era emerso un focolaio che attualmente lascia ancora in isolamento dieci suore assistite. Infine, da segnalare il fatto che nel bresciano sono oltre 4.600 le persone costrette all’isolamento tra chi è positivo, ma non ha bisogno dell’assistenza in ospedale e chi è entrato in contatto con positivi. Un aumento di soggetti di quasi 400 nell’arco di un giorno.