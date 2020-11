Zona rossa: “Chiediamo alla Prefettura chiarezza sugli spostamenti”

(red.) Sono state decine le telefonate per informazioni arrivate alle associazioni di categoria nella mattina di questo venerdì 6 novembre da parte di imprese regolarmente aperte, come da Dpcm, ma impossibilitate a ricevere clienti. E di possibili clienti che si domandano se lo spostamento in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, dovuto a situazioni di necessità per raggiungere gli esercizi al quale è concessa la prosecuzione dell’attività sia possibile.

È la problematica relativa alla zona rossa che coinvolge la provincia di Brescia e che vede i cittadini impediti nel lasciare il proprio comune per raggiungere le attività: in particolare, dal parrucchiere, ma così come dal carrozziere, dal gommista, dall’orafo o dal proprio falegname.

Le associazioni di categoria dell’artigianato (Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia, Associazione Artigiani, Assopadana, Cna ) hanno scritto alla Prefettura per chiedere un chiarimento sugli spostamenti tra cumuni diversi all’interno della zona Rossa.

“L’art. 3, comma 4, lettera a) prevede che sia vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. In sintesi riteniamo possibili gli spostamenti da un comune all’altro per raggiungere attività aperte. Anche se non presenti nel proprio comune, riteniamo che gli spostamenti anche al di fuori del proprio comune siano consentiti, sempre con autocertificazione del cliente che dovrà indicare il luogo e la data dell’appuntamento”.

Associazione Artigiani, Assopadana, Cna e Confartigianato, conclude la nota, “metteranno a disposizione di associati e cittadini i suoi consulenti legali per tutelarli da qualunque abuso di autorità cui siano ingiustamente sottoposti. Ad ogni ingiusta contestazione sará risposto con l’opposizione, e nei casi più gravi, con una azione legale contro gli abusi”.

In qualità di associazione di categoria di Brescia “siamo i primi a pretendere e favorire il rispetto delle regole, ma il testo normativo del Dpcm prevede che gli spostamenti all’interno del territorio siano ammessi ovunque in caso di necessità: spetta a chi si sposta comprovare che di necessità si tratti, attraverso l’auto dichiarazione. Servono dunque chiarimenti veloci e che siano condivisi e recepiti da tutti per no creare fraintendimenti e generare ulteriore caos. Siamo pronti a collaborare: rimaniamo in queste ore costantemente in contatto con tutte quelle categorie che si ritrovano ad affrontare ulteriori disagi e che sono per decreto aperte. Il nostro supporto per loro non mancherà, ma c’è bisogno di coordinamento tra enti ed Istituzioni per non generare ulteriore caos. Il rischio è la confusione più totale”.