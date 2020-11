Coronavirus a Brescia, trend nuovi casi in aumento. Altre tre vittime

(red.) E’ subito da premettere che i dati sul fronte del contagio durante questo inizio di seconda ondata da Covid-19 nel bresciano sono molto diversi sia in termini di nuovi casi positivi, sia di decessi, rispetto alla scorsa primavera. Ma ora la situazione nella nostra provincia comincia a farsi più preoccupante, non tanto sul fronte delle strutture sanitarie, quanto sui nuovi casi e anche sulle vittime. Basti pensare che nel mese di ottobre la media era di una ventina di nuovi casi positivi al giorno, mentre attualmente si va oltre i 400 di media.

E anche il direttore generale dell’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia Claudio Sileo, interpellato dal Giornale di Brescia, sottolinea come sia preoccupante il trend in aumento. E questo vuol dire avere maggiori possibilità di trovare persone che hanno bisogno di essere ricoverate o addirittura della terapia intensiva. In ogni caso e come detto dalle strutture sanitarie, a partire dall’ospedale Civile di Brescia che è l’hub di riferimento per il Covid, non si segnalano situazioni di allarme. Nel massimo ospedale cittadino si resta sui 20 ricoverati in terapia intensiva e 210 ricoveri ordinari, ma non sono solo pazienti da Brescia.

Un altro dato che sta facendo allarmare è quello delle vittime, dopo che ieri, giovedì 5 novembre, sono emersi altri tre decessi. Si tratta di anziani di 81, 84 e 91 anni residenti a Brescia città, Nave e Caino. Precisiamo subito che ovviamente i dati sono decisamente inferiori, per fortuna, rispetto allo scorso marzo, ma preoccupa la tendenza negli ultimi mesi. Dall’inizio di novembre sono otto le vittime nel bresciano rispetto all’unica di tutto settembre e alle due di agosto. Un dato che attualmente porta a 2.758 vittime dall’inizio dell’emergenza, Valcamonica compresa.