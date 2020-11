Brescia, la spesa a domicilio con “Negozi a casa tua”

(red.) Il Comune di Brescia informa che riparte “Negozi a casa tua”: grazie alla collaborazione con i Consigli di quartiere e con le associazioni di categoria sono state raccolte le adesioni degli esercizi commerciali che hanno deciso di offrire, oltre al consueto servizio, anche la consegna a domicilio o il ritiro a orario prestabilito.

Gli elenchi dei negozi, suddivisi per zone (nord, ovest, sud, est e centro), per Consigli di Quartiere e per varietà merceologiche, sono consultabili dalla home page del sito del Comune di Brescia e saranno aggiornati ogni venerdì con l’inserimento di nuovi esercizi commerciali. Si sta valutando inoltre la possibilità di aggiungere nuove tipologie.

“Negozi a casa tua”, iniziativa dell’assessore al Commercio Valter Muchetti, è nata per evitare gli spostamenti nei momenti più critici e per sostenere nello stesso tempo i negozi di vicinato e si è man mano trasformata in un ordinario sistema di acquisto. In questi mesi molti negozianti hanno fidelizzato nuovi clienti, segno che l’idea si è rivelata utile ed efficace.

Eventuali nuove segnalazioni potranno essere fatte tramite i Consigli di Quartiere oppure all’indirizzo email laspesaacasatua@comune.brescia.it