Coronavirus a scuola, nuovi casi segnalati a Carpenedolo e Calcinato

(red.) A partire da domani, venerdì 6 novembre e per almeno due settimane, salvo che in queste ore a livello nazionale e soprattutto regionale lombardo non cambi qualcosa nel considerare i territori sub-urbani come richiesto dalla provincia di Brescia, gli studenti potranno andare a lezione in presenza solo fino alla prima media compresa. Per tutti gli altri, invece, tranne quelli che devono sostenere i laboratori e chi ha bisogno di particolare assistenza, scatterà la didattica a distanza come già previsto anche da norme regionali.

Nel frattempo ogni giorno che passa aumentano i casi positivi nell’ambito scolastico. L’ultima situazione che si aggiunge all’appello è arrivata ieri, mercoledì 4 novembre, dall’asilo di Carpenedolo per un bambino i cui familiari sono risultati positivi al contagio. Di conseguenza, come da protocollo, scatta la quarantena per l’intera sezione. Altri casi nei giorni precedenti erano stati segnalati a Virle Treponti di Rezzato, a Remedello e a Vighizzolo di Montichiari.

Nuovi casi sono emersi anche in una quinta elementare dell’istituto comprensivo Carloni-Pedroni di Ponte San Marco e in una quarta dell’Agosti di Calcinatello. In entrambi i casi le classi sono state poste in quarantena e indotte alla didattica a distanza. Nel frattempo oggi, giovedì 5 novembre, a Borgo San Giacomo hanno riaperto le elementari e medie che il sindaco Giuseppe Lama aveva chiuso anche in protesta contro l’Ats di Brescia la cui azione era stata ritenuta confusa.