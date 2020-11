Nuovo dpcm slitta a venerdì: Lombardia resta zona rossa

(red.) Il nuovo dpcm firmato dal presidente del consiglio Giuseppe Conte scatterà da venerdì 6 novembre, con le relative restrizioni, e non da giovedì 5 novembre come era stato deciso inizialmente. La conferma arriva da Palazzo Chigi, e nelle prossime ora sarà il premier stesso a spiegare le motivazioni di questa decisione.

Sembra, comunque, che alla base della scelta del governo vi siano una serie di frizioni con le Regioni. Non si esclude, al momento, che una serie di provvedimenti ritenuti troppo rigidi possano essere leggermente modificati. Lombardia, Piemonte e Val D’Aosta saranno comunque nella fascia rossa. Di fatto, quindi, le restrizioni non muteranno rispetto a quanto annunciato.