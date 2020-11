Coronavirus: a Brescia 587 casi, in Lombardia 7.750. Oltre 5.500 ricoveri

(red.) E’ decisamente ancora sotto pressione la Lombardia sul fronte del coronavirus. Purtroppo i contagi salgono ancora, come salgono i ricoveri, che rischiano di mandare in tilt il sistema sanitario. Nella giornata di mercoledì 4 novembre, dopo la pubblicazione del nuovo dpcm con le restrizioni, i contagi nella nostra regione sono 7.758 (ieri erano 6.804). I decessi sono 96, che portano il totale dei decessi per la pandemia a 17.848. Nelle terapie intensive i malati sono 507 (+32); mentre nei reparti non covid si trovano 5.018 persone (+278).

Anche a livello nazionale la situazione non è rosea: 30.550 nuovi casi e 352 morti.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 3.613, di cui 1.726 a Milano città;

Bergamo: 240;

Brescia: 587 (ieri erano 99);

Como: 457;

Cremona: 152;

Lecco: 230;

Lodi: 129;

Mantova: 188;

Monza e Brianza: 898;

Pavia: 314;

Sondrio: 135;

Varese: 607.