Calcinato, serve i clienti con la mascherina abbassata: bar chiuso

(red.) Nella giornata di ieri, martedì 3 novembre, nel territorio di Calcinato, nella bassa bresciana, gli agenti della Polizia intercomunale sono stati impegnati in una serie di interventi anche per verificare il rispetto delle misure di contenimento da contagio del Covid-19. E non sono mancati i risultati, a partire da pochi metri di distanza rispetto alla sede del comando.

Infatti, in via XX Settembre il titolare di un bar è stato sanzionato con 280 euro e si è visto chiudere il locale per tre giorni perché serviva i clienti tenendo la mascherina abbassata, quindi inutile. Ora la prefettura di Brescia valuterà se disporre un periodo più lungo della serrata.

In un’altra occasione, invece, sono stati multati quattro giovani perché avevano creato un assembramento nel momento in cui giocavano con delle carte: 280 euro per ciascuno di loro.