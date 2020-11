“La Regione deve investire nelle case di riposo per anziani”

(red.) La Funzione Pubblica Cgil di Brescia chiede alla Regione Lombardia di investire sulle case di riposo perché, si legge in un comunicato,”le case di riposo al tempo del Covid non se la passano affatto bene. Sul territorio lombardo così come nella nostra provincia si stanno riproducendo le stesse dinamiche già viste nello scorso mese di marzo. Il problema occupazionale dovuto ai decessi, al calo dei ricoveri, alla mobilità del personale verso le strutture ospedaliere è preoccupante, così come anche la tenuta dei servizi socio sanitari che queste strutture offrono alla comunità”.

“Questo settore non può essere lasciato ai margini“, e secondo la Funzione Pubblica Cgil di Brescia è indispensabile “investire risorse aggiuntive per mettere in sicurezza di tutti i lavoratori che a diverso titolo sono chiamati a lavorare in queste strutture. La stessa sicurezza deve essere garantita agli ospiti. E’ necessario incrementare, per tutte le Rsa, le risorse strutturali e quelle legate alla presenza di ospiti Covid, rafforzando il sistema dei servizi della rete socio sanitaria territoriale e le sinergie con Ats e le Asst. E riconoscere valore alle lavoratrici e lavoratori per rafforzare la tenuta sociale sociale del territorio”.