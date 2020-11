Coronavirus, focolaio tra i malati Alzheimer al San Giovanni di Dio di Brescia

(red.) Questa seconda ondata in corso di pandemia da Covid-19 nel bresciano sta purtroppo tornando a farsi sentire anche all’interno di strutture di degenza e residenze sanitarie. Una situazione che, nel caso della prima ondata drammatica della scorsa primavera, aveva provocato una vera e propria ecatombe. Nelle ore intorno a martedì 3 novembre, come dà notizia il Giornale di Brescia, è emerso un focolaio all’interno dell’unità operativa del Centro San Giovanni di Dio-Fatebenefratelli di via Pilastroni a Brescia, in città, dove si trovano degenti i malati di Alzheimer.

Sembra che il focolaio sia stato innescato da un ospite che al momento del tampone per accedere alla struttura era risultato negativo. Ma probabilmente il virus era nella fase di incubazione e il soggetto è rimasto asintomatico. Tuttavia, vista la particolare condizione della malattia che porta alla difficoltà di controllare i pazienti, il soggetto avrebbe contagiato anche altri ospiti.

Tanto che sono 25, tutti asintomatici o con lievi sintomi, quelli attualmente isolati nella struttura, vietando l’ingresso di nuovi accessi fino alla fine di novembre. Per quattro dei contagiati si è reso necessario il trasferimento in ospedale, mentre quelli che risulteranno negativi al tampone potranno tornare a svolgere le attività precedenti dopo le terapie del caso. Non si registrano altre situazioni del genere nel resto della struttura.