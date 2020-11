Coronavirus a scuola, 60 in isolamento a Rezzato. Un caso a Pontevico

(red.) Nel bollettino quotidiano diffuso anche ieri pomeriggio, lunedì 2 novembre, dalla Regione Lombardia per quanto riguarda la lotta alla seconda ondata della pandemia da Covid-19 si parla purtroppo anche di 46 nuove vittime. Tra queste, una è bresciana di Lavenone, in Valsabbia. Nel frattempo, ogni giorno aumentano i casi di intere classi, se non addirittura scuole, poste in quarantena per l’emersione di nuovi casi positivi. Come dà notizia il Giornale di Brescia, in questo senso un caso positivo emerso in un’insegnante della scuola elementare “Goini” di Virle Treponti a Rezzato ha portato alla quarantena di tre classi per un totale di 60 studenti, in pratica un terzo rispetto ai quasi 190 iscritti all’istituto.

Per tutti loro, come da prassi, è scattata la didattica a distanza e non potranno tornare in classe prima di concludere la quarantena. Stesso trattamento anche per la segreteria dell’istituto comprensivo nel momento in cui un’impiegata è stata trovata positiva al Covid-19. In ogni caso e per fortuna tutti gli altri colleghi che sono stati sottoposti al tampone sono risultati negativi, ma non potranno comunque tornare al lavoro prima di chiudere il periodo di isolamento.

Infine, a Pontevico, nella bassa bresciana, la Scuola Paritaria Maddalena è stata chiusa in modo temporaneo per una settimana dopo l’emersione di un caso positivo nel personale e con l’intento di evitare il formarsi di un focolaio.