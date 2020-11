Aumentano le vittime: 353 in Italia, 117 in Lombardia

(red.) Nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 28.244 nuovi casi di coronavirus (erano 22.253 nella giornata di lunedì) con 182.287 tamponi eseguiti (contro 135 mila). Purtroppo le vittime di questo martedì 3 novembre sono state 353, nuovo record dal 6 maggio scorso, in forte aumento rispetto ai 233 del giorno prima.

I ricoveri in terapia intensiva nelle ultime 24 ore sono stati 203, contro gli 83 di lunedì, per un totale di 2.225. In crescita anche i ricoveri in reparto, +1.274 (lunedì +938), 21.114 in tutto.

La regione peggiore resta la Lombardia (6.804), dove comunque abbiamo registrato 5.278 casi lunedì e 8.607 domenica. Seguono il Piemonte (3.169), la Campania (2.971), la Toscana (2.336), il Veneto (2.298), il Lazio (2.209) ed l’Emilia Romagna (1.912).

In Lombardia, nella giornata di martedì 3 novembre, infatti, sono stati processati 32.337 tamponi (erano 24.087 lunedì) che hanno prodotto 6.804 nuovi contagiati (5.278) e, purtroppo, 117 morti (contro 46). Il totale dei decessi ufficiali per la pandemia sale a quota 17.752. Nei reparti di terapia intensiva ci sono 475 persone (+40 rispetto al giorno prima); mentre nei reparti non intensivi sono ricoverate 4.740 persone (+334).

I nuovi casi per provincia: Milano: 2.829, di cui 999 a Milano città; Bergamo: 185; Brescia: 99 (251); Como: 459; Cremona: 107; Lecco: 169; Lodi: 58; Mantova: 230; Monza e Brianza: 838; Pavia: 284; Sondrio: 150; Varese: 1.192.