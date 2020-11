Coronavirus, pochi tamponi: a Brescia 251 casi, in Lombardia 5.278

(red.) I dati sembrerebbero in calo ma non è così: nella giornata di lunedì 2 novembre, infatti, sono stati processati meno tamponi rispetto ai giorni scorsi. Oggi i contagi in Lombardia sono stati 5.278 a fronte di 24.087 tamponi effettuati (domenica 8.607 nuovi casi e 39.658 tamponi). Il dato cala ma la percentuale di positivi è altissima, pari al 21,9%. Purtroppo sono stati segnalati 46 morti, che portano il totale dei decessi per la pandemia a quota 17.635. Attualmente nei reparti di terapia intensiva ci sono 435 persone (+17); mentre nei reparti non intensivi sono ricoverate 4.406 persone (+160).

A livello nazionale si sono registrati 22.253 nuovi positivi su 135mila tamponi, 233 morti.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 2.242, di cui 1.025 a Milano città;

Bergamo: 147;

Brescia: 251;

Como: 733;

Cremona: 10;

Lecco: 197;

Lodi: 29;

Mantova: 9;

Monza e Brianza: 879;

Pavia: 89;

Sondrio: 13;

Varese: 486.