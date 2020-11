Circolazione limitata per gli over 70 o blocco per tutti dopo le 18?

(red.) Il primo vertice tra il governo e i governatori regionali per mettere a punto la nuova strategia dopo l’aggravarsi della pandemia in Italia è terminato nella mattina di questa domenica. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha detto che un nuovo Dpcm potrebbe arrivare entro le prossime 48 ore con misure nazionali e misure locali. Non c’è ancora niente di definito e le ipotesi in ballo sono ancora diverse, vediamo le principali.

1. Circolazione limitata solo per gli over 70?

Il governo non la vorrebbe, però l’ipotesi è stata sostenuta con forza da alcuni governatori che hanno proposto una limitazione agli spostamenti delle persone che hanno più di 70 anni. Il primo ad appoggiare questa idea è stato il presidente della Liguria Giovanni Toti ed è stata condivisa dal lombardo Attilio Fontana e dal governatore del Piemonte Alberto Cirio.

2. Non piacciono i lockdown anche se locali

Per Milano si deciderà lunedì dopo un secondo incontro del governatore Attilio Fontana con i sindaci della Lombardia. Il lockdown lombardo avrebbe dovuto riguardare tutta l’area metropolitana del capoluogo lombardo e altre zone dove il numero di contagiati continua a salire. Però tutti preferirebbero altre strade, perché le regioni e i comuni hanno sostanzialmente espresso la volontà di evitare lockdown, sia a livello nazionale sia a livello locale: «Se si ferma Milano, si ferma la Lombardia», ha detto il governatore lombardo Fontana.

3. Centri commerciali, si avvicina la chiusura nel week-end

Il presidente dell’Anci, Antonio Decaro, a nome dei sindaci italiani, ha chiesto la chiusura dei centri commerciali nei weekend (cioè quando c’è più afflusso) e la chiusura degli sportelli scommesse nelle tabaccherie e nei bar, perché è lì che si è spostato il giro degli scommettitori incalliti.

Per i centri commerciali si sta quindi valutando la chiusura nel fine settimana. Inoltre alcune attività ritenute «non essenziali» potrebbero essere chiuse.

4. Si valuta il blocco totale della circolazione dopo le 18

Il presidente della Conferenza delle Regioni e governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, avrebbe ventilato la possibilità di «bloccare la possibilità di circolazione» dopo un certo orario, «le 18». Ma in generale tutti i negozi potrebbero subire forti limitazioni negli orari di apertura soprattutto nelle zone più colpite.

5. Le Regioni più a rischio sono cinque più Bolzano

Oltre alla Lombardia, nella lista ci sono Campania, Liguria, Lazio e Valle d’Aosta e la provincia autonoma di Bolzano. Sono le 5 Regioni in cui l’indice di trasmissione Rt è andato oltre l’1,5. Anche altre zone sono sotto osservazione. Se saranno decise chiusure non si potrà entrare se non per «comprovate esigenze» di lavoro, salute e urgenza. Idem per chi vuole uscire.