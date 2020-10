Coronavirus, raffica di record negativi: a Brescia 460 nuovi casi

(red.) Ogni giorno si sposta verso l’alto il dato dei contagi da coronavirus in Italia, e in Lombardia è un nuovo record con quasi 9 mila casi. Anche Brescia è salita ancora fino al 460 nuovi positivi.

Nella giornata di venerdì 30 ottobre a livello nazionale sono stati registrati 31.084 nuovi casi (erano 26.831) e 199 vittime contro le 217 di giovedì. I tamponi sono stati 215.085, cioè 13.633 in più rispetto al giorno precedente quando erano stati 201.452: si tratta di un record.

La regione più colpita è ancora la Lombardia con +8960 nuovi casi, seguita da due Regioni sopra i 3 mila positivi: Campania (+3.186) e Veneto (+3.012).

I nuovi positivi nella nostra regione sono quindi stati 8.960, mentre erano 7.339 il giorno prima, con 46.892 tamponi effettuati rispetto ai 42.684 precedenti.

Purtroppo si segnalano ancora 48 vittime (erano 57), che portano il totale delle persone decedute ufficialmente per la pandemia Lombardia a quota 17.462. Attualmente i ricoverati in terapia intensiva sono 370 (+25 ), mentre i malati in reparti ospedalieri non intensivi sono 3.698 (+343).

I nuovi casi lombardi divisi per provincia.

Milano: 3.979, di cui 1.607 a Milano città; Bergamo: 349; Brescia: 460 (ieri 382); Como: 890; Cremona: 175; Lecco: 220; Lodi: 133; Mantova: 147; Monza e Brianza: 988; Pavia: 403; Sondrio: 98; Varese: 804.