Sirmione, soccorrono anziano positivo al Covid. Due Cc si isolano

(red.) Da qualche giorno precedente a giovedì 29 ottobre due carabinieri bresciani della stazione di Sirmione, sulla sponda bresciana del lago di Garda, hanno deciso di mettersi in isolamento in attesa di essere sottoposti a un tampone diagnostico. I due militari, infatti, mentre erano operativi in un consueto controllo, avevano notato un uomo anziano che aveva accusato un malore lungo la strada. Per quel motivo lo avevano soccorso per primi, allertando anche un’ambulanza.

Era accaduto vicino alle Terme di Colombare e facendo giungere sul posto il mezzo sanitario che aveva trasportato l’anziano alla Poliambulanza di Brescia. Qui era stato sottoposto al tradizionale tampone ed è emersa la sua positività al Covid-19. La segnalazione ha subito raggiunto la caserma dei carabinieri di Sirmione nella quale i militari entrati in contatto con l’uomo hanno deciso di autoisolarsi in vista di sottoporsi al test diagnostico e conoscere l’esito.