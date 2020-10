Il Covid aumenta in Italia, la Lombardia tiene ma a Brescia è boom

(red.) Continuano ad aumentare i contagi da coronavirus in Italia, ma in Lombardia il dato diminuisce leggermente. Brescia invece cresce di oltre 100 casi, portandosi a 382.

Nella giornata di giovedì 29 ottobre a livello nazionale sono stati registrati 26.831 nuovi casi (erano 24.991) e 217 vittime contro le 205 di mercoledì. I tamponi sono stati 201.452, cioè 2500 in più rispetto al giorno prima quando erano stati 198.952.

La Regione più colpita rimane la Lombardia con +7.339 positivi, seguita dalla Campania che supera quota 3 mila (+3.103). Sopra i 2 mila nuovi casi ci sono Piemonte (+2.585) e Veneto (+2.109).

I nuovi positivi nella nostra regione sono quindi stati 7.339, mentre erano 7.558 il giorno prima, con 42.684 tamponi effettuati rispetto ai 41.260 precedenti.

Purtroppo si segnalano ancora 57 vittime (erano 47), che portano il totale delle persone decedute ufficialmente per la pandemia nella nostra regione a quota 17.414. Attualmente i ricoverati in terapia intensiva sono 345 (+53 ), mentre i malati in reparti ospedalieri non intensivi sono 3.355 (+283).

I nuovi casi lombardi divisi per provincia.

Milano: 3.211, di cui 1.393 a Milano città; Bergamo: 135; Brescia: 382 (ieri 288); Como: 573; Cremona: 138; Lecco: 141; Lodi: 93; Mantova: 105; Monza e Brianza: 930; Pavia: 317; Sondrio: 176; Varese: 920.