Coronavirus, struttura per tamponi drive-in all’ospedale di Desenzano

(red.) Anche sul lago di Garda i cittadini chiamati a sottoporsi al tampone per verificare la propria positività o meno al contagio da Covid-19 potranno farlo stando seduti in auto. Esattamente come accade ormai da diverse settimane anche al centro diagnostico di via Morelli a Brescia, in città. L’operazione, derivante da una raccolta fondi alla quale contribuisce anche la Fondazione Comunità Bresciana, ha portato ad allestire una tensostruttura all’esterno dell’ospedale di Desenzano.

E’ probabile che già da lunedì 2 novembre possa essere operativa, consentendo di svolgere i tamponi in modalità drive-in. Ma le regole di accesso non cambiano: per aderire bisogna prenotarsi prima tramite il medico di base e l’Ats, mentre il libero accesso è consentito agli studenti e al personale scolastico dotati di autocertificazione da scaricare dal sito internet dell’Ats.