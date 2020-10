Coronavirus, tra i positivi alla Scala di Milano c’è anche un bresciano

(red.) Riguarda in qualche modo anche Brescia quanto sta accadendo al Teatro alla Scala di Milano. Qui, nelle ore precedenti a mercoledì 28 ottobre i casi positivi al contagio da Covid-19 che erano già emersi tra gli artisti, portando alla sospensione di ogni attività, sono saliti a 21. E tra loro c’è anche il bresciano di adozione Gérard Colombo, residente appunto da anni nella nostra città.

L’artista della Scala è stato informato ieri, martedì, della positività dopo che per quasi due mesi, dallo scorso 31 agosto, ha raggiunto ogni giorno Milano da Brescia per sostenere le prove. Un periodo durante il quale ha tenuto vari concerti, anche a Brescia, di cui quello in Duomo e dedicato alle vittime del Covid.