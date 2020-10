Coronavirus cresce ovunque: a Brescia 288 contagi, in Lombardia 7.558

(red.) Continuano ad aumentare i contagi da coronavirus in Lombardia. Nella giornata di oggi, mercoledì 28 ottobre, i nuovi positivi sono Sono 7.558, con 41.260 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 18,3%.

Purtroppo si segnalano anche 47 decessi, che portano il totale delle vittime della pandemia nella nostra regione a quota 17.357. Attualmente i ricoverati in terapia intensiva sono 292 (+21), mentre i malati in reparti ospedalieri non intensivi sono 3.072 (+357).

Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi al virus, a livello nazionale, sfiorano quota 25mila (24.991), le vittime sono 205. I tamponi fatti sono 198.952.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 2.708, di cui 1.092 a Milano città;

Bergamo: 252;

Brescia: 288 (ieri 170);

Como: 440;

Cremona: 130;

Lecco: 182;

Lodi: 97;

Mantova: 125;

Monza e Brianza: 822;

Pavia: 298;

Sondrio: 55;

Varese: 1.902.