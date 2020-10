Coronavirus a scuola, insegnante e tre addetti positivi a Borgo San Giacomo

(red.) Sul fronte della pandemia da Covid-19, probabilmente tra le prime cause ci sono i mezzi di trasporto pubblico affollati. Mentre dal punto di vista della scuola i casi, seppur in aumento, si mantengono bassi. Il problema al momento è che la diffusione resta alta nell’ambito familiare, come emerso anche ieri da una conferenza stampa tenuta dall’Istituto Superiore di Sanità (rivedi il video) per quanto sta accadendo in questo periodo di esplosione di nuovi casi positivi.

E proprio a causa dei contesti familiari, gli anziani positivi al contagio e che finiscono ricoverati negli ospedali tornano ad aumentare dopo un periodo di tendenza che vedeva soprattutto i più giovani coinvolti a partire dalla fine di settembre. E nel frattempo le scuole restano ancora nel mirino. A Borgo San Giacomo, nella bassa bresciana e come ha annunciato il sindaco Giuseppe Lama attraverso i social, sono stati effettuati una serie di tamponi sul personale scoprendo che un’insegnante e tre assistenti, assenti dalle aule da qualche giorno, sono risultati positivi.

I quattro, che avrebbero contratto il virus all’esterno, sono tutti legati alla scuola elementare “Padre Giulio Bevilacqua” dove sabato scorso 24 ottobre erano emerse le prime preoccupazioni. A questo punto l’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia dovrà fornire le istruzioni per come muoversi, anche nei confronti degli studenti e considerando che le elementari possono seguire le lezioni ancora in presenza.