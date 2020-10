Zambelli (Lega): “Conte non accosti i violenti a chi protesta legittimamente”

(red.) Intervenendo sulle recenti decisioni del governo Conte, l’europarlamentare bresciana Stefania Zambelli del Gruppo Lega Salvini Premier sostiene che “Il nuovo Dpcm di Conte sta danneggiando pesantemente tanti settori strategici per l’economia nazionale: imprese, ristoranti, bar, cinema, teatri, palestre, piscine e centri sportivi stanno pagando ingiustamente il peso di questa nuova ondata di contagi. Il governo, che sta chiedendo sacrifici impossibili, non ha fatto nulla di concreto in questi mesi per preparare il Paese a quello che purtroppo ci troviamo nuovamente a vivere, anzi sta sistematicamente distruggendo le aziende italiane, vero motore della nostra economia.

Basta guardare alla gestione dei trasporti per capire che nulla è stato fatto: il potenziamento dei trasporti pubblici era una strada percorribile e sollecitata più volte dai Governatori delle Regioni, ma il Governo ha deciso di spendere milioni di euro per il bonus monopattini”.

“Sono assurde ed irrispettose la chiusure imposte da Conte”, scrive Zambelli in un comunicato. “Chi ha rispettato sempre le regole, garantisce la sicurezza e ha investito per interventi di sanificazione e distanziamento dimostrando un senso di responsabilità che il Governo dovrebbe imparare, non può essere costretto a chiudere

Conte ha dichiarato che i soldi dei “ristori” arriveranno velocemente sui conti correnti degli italiani ma sembra essere solo l’ennesima promessa di un governo in preda sì della seconda ondata da contagi da coronavirus ma anche da un altro pericolo virus, quello dell’ “annuncite”. Gli altri Paesi europei hanno saputo rispondere di più e meglio alle legittime aspettative dei loro cittadini, i soldi sono arrivati subito e davvero sui conti correnti. Nessun Governo ha scaricato sugli operatori economici le difficoltà ma ha dato segnali tangibili di sostegno, in Italia invece moltissimi stanno ancora aspettando la Cassa integrazione”.

“Inutile che Conte e qualche giornale tenti di bollare come violente le legittime proteste di quei cittadini che in questi giorni sono scesi in Piazza in tantissime città italiane”, conclude l’europarlamentare salodiana. “Certo, ci sono state delle pericolose infiltrazioni della delinquenza che condanniamo fermamente, ma condanniamo e rimandiamo al mittente il miserevole tentativo di accomunare questi violenti ai cittadini, ai commercianti, agli esercenti e a tutti coloro che pacificamente stanno cercando di ribellarsi a scelte scellerate frutto di un’incapacità gestionale dell’emergenza che rischia di causare danni che difficilmente potranno ristorarsi con le “belle parole” che il Premier è solito pronunciare” .