Coronavirus, altra vittima nel bresciano. Nuovi casi tra le scuole

(red.) La pandemia da Covid-19 non smette di provocare vittime in regione Lombardia e anche nel bresciano. Ieri, lunedì 26 ottobre, tra i diciassette deceduti a causa del virus registrati nel territorio regionale, uno purtroppo arriva anche dal bresciano. Si tratta di un uomo di 64 anni residente a Sirmione e che soffriva anche di altre patologie pregresse. Così nella nostra provincia la drammatica conta delle vittime sale a 2.746.

Nel frattempo la seconda ondata continua ad abbattersi anche sulle scuole. A Remedello, nella bassa bresciana, dove già era emerso un caso all’istituto superiore “Bonsignori” e ora costretto dalle disposizioni anche alla didattica a distanza, arrivano altre situazioni. Stavolta riguarda le scuole medie che, da direttive regionali e nazionali, possono continuare invece a fare lezione in presenza. Quattro classi sono state poste in isolamento fiduciario nel momento in cui due insegnanti sono risultati positivi al Covid-19.

Due classi erano già state allertate da sabato 24 ottobre e altre due, invece, sono state avvisate in tempo evitando di presentarsi a lezione ieri, lunedì 26. Per questo motivo tutti gli studenti coinvolti, oltre all’isolamento, sono soggetti alla didattica a distanza. Sul fronte scolastico, anche a Brescia città una prima classe della media “Carducci” è stata posta in quarantena per un caso di positività.