Coronavirus: a Brescia 177 contagi, in Lombardia 3.570 e 17 morti

(red.) Proseguono i controlli sul coronavirus nella nostra regione. In Lombardia, lunedì 26 ottobre, i nuovi contagi sono 3.570, a fronte di 21.324 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 16,7%. Purtroppo si segnalano anche 17 morti, che portano il totale a quota 17.252.

Nelle terapie intensive sono ricoverate 242 (+11) persone, mentre nei reparti non intensivi ci sono 2.459 (+133) cittadini.

Anche a livello nazionale la situazione non è certo rosea: si segnalano, infatti, 17.012 contagi e 141 morti, a fronte di 124.686 tamponi effettuati.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 2.023, di cui 960 a Milano città;

Bergamo: 113;

Brescia: 177;

Como: 141;

Cremona: 50;

Lecco: 114;

Lodi: 58;

Mantova: 22;

Monza e Brianza: 439;

Pavia: 109;

Sondrio: 35;

Varese: 105.