L’Italia supera i 21 mila nuovi contagiati, la Lombardia sfiora i 6 mila

(red.) Ogni giorno si alza l’asticella, ogni giorno supera quello precedente e aumenta inesorabilmente il numero dei contagi in Italia e in Lombardia. Nella giornata di domenica 25 ottobre 2020 a livello nazionale sono stati 21.273 i nuovi casi, con 161 mila tamponi e 128 vittime. Sabato il bollettino parlava di 19.644 contagiati su 177.669 tamponi e 151 i morti.

Anche la Regione Lombardia va sempre peggio. Per il tredicesimo giorno consecutivo la nostra regione è la più colpita in Italia e per la prima volta supera i 5 mila positivi con 5.762 nuovi casi contro i 4.956 di sabato. La segue, da lontano, il Piemonte con 2.287 .

Siamo ancora in attesa del dato riferito a Brescia.