Covid: Italia a un passo dai 20 mila casi, Lombardia sfiora quota 5 mila

(red.) Continua la crescita dei contagi in Italia: sono stati 19.143 i nuovi casi di coronavirus nella giornata di venerdì 23 ottobre 2020. E’ stato quindi un nuovo record assoluto per il nostro paese, visto che giovedì i nuovi casi di positività sono stati 16.079. Abbiamo avuto 91 vittime, in diminuzione rispetto ai 136 morti del giorno precedente. I tamponi sono stati 182.032 — anche in questo caso un nuovo record —, 11.640 in più rispetto a giovedì quando erano stati 170.392.

La Lombardia si conferma la regione più colpita per l’undicesimo giorno consecutivo: sono 4.916 i positivi (giovedì erano 4.125) e le nostre strutture sanitarie sono sotto pressione. Tra le altre regioni la Campania sale a quota 2.280 e anche il Piemonte ha 2.032 casi in più.

I tamponi effettuati sono aumentati, ma di poco, a quota 36.936 (erano 35.715). Sono molto diminuite le vittime che calano a 7 (contro 29), e portano il totale dei decessi causati dalla pandemia a quota 17.159. I malati in terapia intensiva sono 184 (+28), mentre i ricoveri in reparti non intensivi sono 2.013 (+318).

Ecco i nuovi casi lombardi per provincia:

Milano: 2.399, di cui 1.126 a Milano città; Bergamo: 122; Brescia: 237 (erano 194); Como: 206; Cremona: 102; Lecco: 131; Lodi: 108; Mantova: 87; Monza e Brianza: 752; Pavia: 231; Sondrio: 44; Varese: 310.