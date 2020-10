Coronavirus e tamponi, in Lombardia esito online per tutti i cittadini

(red.) Finora per accedere al fascicolo sanitario elettronico della Regione Lombardia, particolarmente frequentato in questo periodo di emergenza per verificare l’esito di tamponi Covid effettuati, ci si doveva iscrivere con un codice Spid o altri sistemi. Ora la procedura sarà più semplificata. “Da oggi tutti i cittadini potranno consultare da casa l’esito del proprio tampone senza aspettare la telefonata del proprio medico o la comunicazione delle autorità sanitarie territoriali – dice l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera – il sistema regionale ha superato la soglia record di 35 mila test al giorno.

Per superare le attese sulla comunicazione dei referti generate dall’elevato traffico dei flussi informativi, abbiamo organizzato questo servizio semplice, sicuro e innovativo che consente ai cittadini di sapere direttamente se siano positivi o negativi al tampone e quindi di attivare, se necessario, il percorso di sorveglianza previsto dalle regole e dalle normative vigenti, oppure di ottenere una tempestiva attestazione per il rientro in collettività.

Per farlo è sufficiente accedere al sito internet fascicolosanitario.regione.lombardia.it e seguire le indicazioni che appariranno in una finestra sulla pagina principale. Nel frattempo, sul fronte dei tamponi, il ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato a livello nazionale che si potranno effettuare i test diagnostici rapidi anche in farmacia e attraverso i medici di base come sperimentazione.