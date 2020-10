Coronavirus, dal Civile il personale verso la riapertura alla Fiera di Bergamo

(red.) Nei giorni precedenti a venerdì 23 ottobre in Lombardia è stata approvato il piano sanitario ospedaliero che ora si metterà in pratica dopo l’esplosione dei nuovi casi di contagio da Covid-19 e soprattutto la pressione che sta aumentando sulle varie strutture. I timori maggiori sono per il milanese che sta vivendo una situazione simile a quella vissuta da Brescia e Bergamo la scorsa primavera e quindi si stanno mettendo in campo tutte le misure possibili. L’ospedale Civile di Brescia è stato identificato come uno dei diciotto punti di riferimento in Lombardia sul fronte Covid ed è stato chiamato a gestire due dei quattro moduli che verranno aperti alla Fiera di Bergamo, quindi 24 posti letto.

Che richiedono a loro volta medici specialisti e infermieri in arrivo proprio dal massimo ospedale bresciano. Su questo fronte e sul resto dell’organizzazione domani, sabato 24 ottobre, è previsto un incontro dedicato tra i tre direttori generali delle Asst in provincia. E se il Civile sarà un punto di riferimento dal punto di vista delle terapie intensive, verso lo stesso ospedale si ritroveranno i medici e infermieri provenienti dalle altre strutture sanitarie territoriali.

Le quali a loro volta dovranno ridurre le attività non urgenti. Nel frattempo oggi, venerdì, è previsto un vertice sulla riapertura dell’ospedale alla Fiera di Bergamo. Per quanto riguarda il Civile, la Rianimazione Covid ha i posti saturi negli 11 posti occupati su 12 e con l’intento di aggiungerne altri in caso di bisogno. Tra l’altro ieri in tutta la Lombardia sono stati raggiunti i 156 pazienti Covid finiti in terapia intensiva, facendo superare il secondo livello di allerta.