Coccaglio, senza mascherina e carni mal conservate. Macelleria chiusa

(red.) Nella giornata di ieri, giovedì 22 ottobre, gli agenti bresciani della Polizia locale del Montorfano hanno raggiunto Coccaglio, in Franciacorta, nel bresciano, per un controllo all’interno di una macelleria. Infatti, c’è chi ha segnalato che il titolare non rispettava le misure anti-contagio, inducendo quindi le forze dell’ordine a verificare. Si è scoperto che il macellaio, così come i clienti, non indossavano la mascherina.

Ma non solo, perché la merce esposta in vendita non presentava il prezzo e alcuna informazione di legge. Gli operatori hanno anche controllato il retro del negozio notando che nella frigorifera alcune carni erano in sacchi di plastica senza alcuna etichetta né indicazione. L’attività ha incassato quindi una sanzione di 7.376 euro e la chiusura.