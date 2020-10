Coronavirus, focolaio in famiglia a Corteno Golgi. Positivo anche bimbo

(red.) Nel territorio bresciano della Valcamonica, che a livello sanitario è gestito dall’Ats della Montagna, l’ospedale di Esine punto di riferimento Covid in valle si sta di nuovo attrezzando dopo l’arrivo dei primi nuovi casi positivi che hanno bisogno di essere ricoverati. E proprio in valle è salita la preoccupazione per l’emersione dei nuovi episodi di positività che stanno interessando soprattutto Darfo Boario Terme e anche Corteno Golgi.

In particolare, nel secondo paese sono emersi sei nuovi casi positivi all’interno di una famiglia e che fanno quindi pensare a un focolaio. Tutti, compreso un bimbo di 3 anni risultato a sua positivo, presentano qualche lieve sintomo e si trovano in isolamento.