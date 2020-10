Lombardia, come sarà il coprifuoco. E torna l’autocertificazione

(red.) A partire da domani, giovedì 22 ottobre, restare a casa dalle 23 alle 5 e, chi in questo periodo di tempo dovesse trovarsi in strada, dovrà armarsi di un’autodichiarazione per certificare il motivo (di lavoro, salute, estrema necessità, ma anche per tornare a casa) di essere fuori. Sembrano essere questi gli elementi del coprifuoco che sarà attivato in Lombardia.

Il contenuto, di cui apprende l’agenzia Ansa, fa parte di una bozza di ordinanza regionale firmata dal governatore Attilio Fontana e dal ministro della Salute Roberto Speranza e inviata all’Anci e ai sindaci dei dodici capoluoghi di provincia. Il testo dovrebbe prevedere la chiusura di tutte le attività dalle 23 alle 5, ammettendo gli spostamenti solo per comprovate esigenze lavorative, di necessità, urgenza e motivi di salute e sembra permesso anche il rientro a casa.

Ma in questi casi sarà necessaria un’autocertificazione simile a quella dello scorso lockdown per non rischiare di incappare in sanzioni. Già confermata anche la chiusura dei centri commerciali nel fine settimana, lasciando aperti solo quelli per i beni di prima necessità.