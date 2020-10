Contagi: è record in Italia, boom in Lombardia e a Brescia

(red.) Record assoluto di contagi in 24 ore nel nostro Paese, nemmeno nel momento peggiore della prima ondata sono stati superati i 15 mila nuovi casi in un giorno a livello nazionale. Male naturalmente anche la nostra regione e la nostra città.

Infatti nella giornata di mercoledì 21 ottobre c’è stato l’ennesimo boom di contagi da coronavirus anche in Lombardia: sono stati 4.125 contro i 2.023 di martedì. I tamponi effettuati sono nuovamente aumentati a quota 36.416 (erano 21.726) e questo spiega anche la crescita dei nuovi casi. Purtroppo sono stati 20 i morti (contro 19), che portano il totale dei decessi causati dalla pandemia a quota 17.123. I malati in terapia intensiva sono 134 (+11), mentre i ricoveri in reparti non intensivi sono 1.521 (+253).

Il confronto dei 4.125 contagiati della Lombardia con i casi le altre regioni è deprimente: sopra quota mille la seguono Piemonte (+1.799), Campania (+1.760), Veneto (+1.422) e Lazio (+1.219).



A livello nazionale nella giornata di mercoledì 21 ottobre sono stati 15.199 i nuovi casi di positività contro i 10.874 di martedì. Crescono ancora le vittime, che sono state 123 (erano 89). Mercoledì sono stati eseguiti 177.848 tamponi, ovvero 33.111 in più rispetto al giorno precedente quando sono stati fatti quasi 145 mila tamponi.

Ecco i nuovi casi lombardi per provincia:

Milano: 1.858, di cui 753 a Milano città; Bergamo: 112; Brescia: 196 (erano 101); Como: 263; Cremona: 97; Lecco: 89; Lodi: 52; Mantova: 41; Monza e Brianza: 671; Pavia: 242; Sondrio: 31; Varese: 287.