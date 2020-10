Coronavirus, un terzo dei pazienti usciti dalle T.I. hanno grave fatica

(red.) Nella giornata di ieri, lunedì 19 ottobre, è stato presentato il potenziamento di un progetto sanitario e di ricerca che coinvolge l’Università degli Studi di Brescia con gli Spedali Civili. Si tratta di un’iniziativa che studia le conseguenze su chi è stato costretto a trascorrere almeno tre giorni in terapia intensiva, non solo a causa del Covid-19. Ed è stato verificato che in un terzo dei pazienti finiti in Rianimazione a causa della pandemia da nuovo coronavirus si manifesta una fatica grave.

Questa situazione emerge da un ambulatorio di follow up sviluppo dagli Spedali Civili e che ora si potenzia anche con il centro di ricerca universitario “Alessandra Bono” sostenuto e finanziato dall’omonima Fondazione. E ieri è avvenuta la presentazione da parte del rettore della Statale Maurizio Tira, del direttore generale del Civile Massimo Lombardo, con Laura Ferrari della Fondazione Bono e Marina Pizzi del centro di ricerca universitario.

L’obiettivo dell’intesa è seguire lo stato di salute dei pazienti usciti dalle terapie intensive e in questo senso lo scorso aprile è nato il progetto “La vita dopo la Terapia intensiva” che ha incassato anche un sostegno economico di 300 mila euro. Un ambulatorio di questo genere era stato lanciato nel 2014 dal Civile prendendosi in carico quasi 1.000 pazienti, ma ora la novità è che questi possono essere tenuti monitorati più a lungo, anche fino a 5 anni, anche se sono transitati dalle terapie intensive a causa del Covid-19.