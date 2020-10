Coronavirus, salgono a 155 i ricoverati nel bresciano. La metà al Civile

(red.) La situazione che si sta vivendo anche in provincia di Brescia sul fronte di questa seconda ondata della pandemia da Covid-19 non è certo paragonabile a quella di marzo e aprile quando ci si trovava di fronte a uno tsunami sconosciuto e implacabile. Con il passare del tempo i ricercatori e gli scienziati hanno appreso nuovi elementi, anche sul fronte delle cure da adottare.

E questo panorama si riflette anche sui nuovi malati visto che la maggior parte sono asintomatici e si stanno curando in casa. In ogni caso, secondo i dati riportati dal Giornale di Brescia, stanno aumentando i ricoveri nelle strutture della nostra provincia. Al momento sono 155 i ricoverati e di cui la metà – sono 76 – nei presidi degli Spedali Civili, di cui 57 bresciani.

Il resto arrivano anche da fuori provincia e in particolare da Milano, più colpita da questa seconda ondata. Come osservano gli stessi medici, l’età media dei nuovi malati si è abbassata e vanno già incontro a trattamenti di cura, mentre nella maggior parte dei casi vengono curati a livello domiciliare. Nel frattempo nella giornata di oggi, martedì 20 ottobre, sarà presentato il piano di ristrutturazione della scala 4 nel massimo ospedale cittadino e destinata a diventare punto di riferimento per i malati Covid.