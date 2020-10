Brescia sopra i 100 contagiati, più 2.023 in Lombardia e 10.874 in Italia

(red.) Nella giornata di oggi, martedì 20 ottobre, i nuovi contagi da coronavirus nella regione Lombardia sono stati 2.023 contro i 1.687 di lunedì. I tamponi effettuati sono nuovamente aumentati a quota 21.726 (erano 14. 557). Purtroppo sono stati 19 i morti (contro 6), che portano il totale dei decessi causati dalla pandemia a quota 17.103. I malati in terapia intensiva sono 123 (+10), mentre i ricoveri in reparti non intensivi sono 1.268 (+132).



A livello nazionale nella giornata di martedì 20 ottobre sono stati 10.874 i nuovi casi di positività contro i 9.338 di lunedì. Crescono ancora le vittime, che sono state 89 (erano 73). Martedì sono stati eseguiti quasi 145 mila tamponi, mentre il giorno precedente poco meno di 100 mila.

Ecco i nuovi casi lombardi per provincia:

Milano: 1.054, di cui 515 a Milano città; Bergamo: 45; Brescia: 101; Como: 79; Cremona: 17; Lecco: 57; Lodi: 44; Mantova: 88; Monza e Brianza: 123; Pavia: 54; Sondrio: 33; Varese: 245.