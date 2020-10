Nuovo dpcm e coprifuoco, sindaci attaccano: non abbiamo i mezzi per farlo

(red.) Le modifiche al decreto del presidente del Consiglio dello scorso 13 ottobre e confluite nel nuovo testo firmato ieri, domenica 18 e in vigore da oggi, lunedì 19 ottobre, tranne qualche intervento che avrà i suoi effetti a partire da mercoledì 21, non piacciono ai sindaci, anche quelli bresciani, nella parte in cui si parla del coprifuoco. In pratica, nel corso della presentazione (qui il testo del nuovo dpcm con gli allegati), il premier Giuseppe Conte ha sottolineato che i primi cittadini avranno la facoltà di chiudere piazze e vie dalle 21 per evitare assembramenti.

Ma gli stessi sindaci sono critici da questo punto di vista, perché non saprebbero quali mezzi utilizzare per svolgere i controlli e soprattutto verificare che la disposizione sia rispettata. E anche dal territorio bresciano si sono levate le proteste, a partire dal sindaco del capoluogo Emilio Del Bono che da pochi giorni è anche stato nominato vicepresidente dell’Anci, l’associazione nazionale dei Comuni italiani. “Ma chi controlla che il coprifuoco venga rispettato? – dice il primo cittadino di Brescia – per fare questo servirebbe l’esercito“.

Sulla stessa onda anche il sindaco di Bagnolo Mella Cristina Almici che ha rimarcato la responsabilità che graverà sui primi cittadini. Uno dei pochi, invece, favorevole alla disposizione del premier è il sindaco di Montichiari Marco Togni che vede in questo un’opportunità per concedere più potere ai sindaci. Infine, è critico anche il sindaco di Orzinuovi Gianpietro Maffoni.

“Il nuovo dpcm non risolve il problema dell’assembramento sui trasporti. Si è aggiunto allarmismo e preoccupazione al mondo del commercio e dell’impresa”. Ad attaccare la disposizione del premier c’è anche il presidente nazionale dell’Anci Antonio Decaro per una norma che “ha il solo obiettivo di scaricare sulle spalle dei sindaci la responsabilità del coprifuoco agli occhi dell’opinione pubblica”.