Coronavirus, meno tamponi e i contagi calano: in Lombardia 1.687, in Italia 9.338

(red.) Proseguono i controlli sul coronavirus in Lombardia. Nella giornata di oggi, lunedì 19 ottobre, i contagi sono 1.687 (di cui 111 ‘debolmente positivi’ e 12 a seguito di test sierologico), a fronte di una netta diminuzione di tamponi, 14. 557 (ieri sono stati 30.981). Purtroppo si segnalano anche sei morti, che portano il totale dei decessi causati dalla pandemia a quota 17.084. I malati in terapia intensiva sono 113 (+3), mentre i ricoveri in reparti non intensivi sono 1.136 (+71).

A livello nazionale Il bollettino parla di 9.338 nuovi casi con 98.962 tamponi (quasi 48mila in meno di ieri) e 73 morti.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 814, di cui 436 a Milano città;

Bergamo: 23;

Brescia: 39;

Como: 31;

Cremona: 50;

Lecco: 36;

Lodi: 48;

Mantova: 13;

Monza e Brianza: 265;

Pavia: 70;

Sondrio: 17;

Varese: 206.