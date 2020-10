Coronavirus, un’altra vittima a Gardone Valtrompia

(red.) L’ultima vittima del coronavirus è stata a Gardone Val Trompia e si tratta di un uomo di 78 anni: è il quinto morto nella nostra provincia dall’inizio di ottobre e la seconda perdita nel paese valtrumplino in pochi giorni. Il totale dei decessi ufficialmente per coronavirus nel Bresciano è di 2.741 dall’inizio della pandemia, 203 dei quali in Vallecamonica. Ma non sono pochi a sostenere che il dato effettivo possa essere di quattro/cinque volte superiore e il conto potrà essere fatto solo alla fine. I morti ufficialmente per Covid-19 in Lombardia (dati di sabato) sono 17.057.

Sabato in provincia di Brescia abbiamo avuto 83 positivi, di cui 17 in città. Le proiezioni della Regione Lombardia dicono che presto a Brescia e provincia verranno superati i mille contagiati solo nel mese di ottobre (sabato erano già 812), più di tutto il mese di settembre (707) e tre volte i 271 di luglio.

Siamo quindi tornati in piena pandemia e gli ospedali-hub tra cui anche il Civile di Brescia hanno potenziato i posti letto dedicati ai pazienti Covid. Gli isolamenti domiciliari sono cresciuti di 56 unità arrivando a quota 896, come non accadeva dal 10 maggio.

Tra i positivi registrati sabato nel Bresciano, 41 sono di età compresa tra i 25 e i 49 anni e 15 entro i 64 anni. Sotto i 18 anni sono stati in 10 i positivi, mentre solo tre pazienti hanno più di 75 anni. Il contagio ormai può aggredire chiunque.