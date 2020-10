Brescia, tre classi in quarantena alla media Carducci

(red.) Alla scuola media Carducci di viale Piave, a Brescia, tre classi sono state messe in quarantena. E’ stato uno degli insegnanti, il prof di Lettere, che dopo essere stato a casa con sintomi influenzali, venerdì ha avvisato di essere risultato positivo al tampone.

Inevitabile quindi la quarantena, dopo che il referente Covid della scuola ha inviato una email ad Ats Brescia iniziando a tracciare i contatti nella settimana. Quindi è stato deciso che da sabato dovevano restare a casa le tre classi del docente che insegna italiano, storia, geografia e che sta con gli alunni parecchie ore.

Niente problemi invece per gli altri colleghi che, secondo la ricostruzione, hanno sempre avuto con il contagiato contatti fugaci e con la mascherina.

Gli alunni coinvolti dovranno aspettare quindici giorni prima di rientrare in classe, ma per loro non c’è obbligo di tampone. E’ iniziata la didattica a distanza.