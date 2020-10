Coronavirus ancora in crescita: in Lombardia 2.664 contagi, in Italia 10.925

(red.) I contagi non arrestano la propria corsa. Cattive notizie, anche oggi, sabato 17 ottobre, sul fronte del coronavirus. In Lombardia i nuovi positivi sono 2.664 (di cui 225 ‘debolmente positivi’ e 19 a seguito di test sierologico). Purtroppo ci sono anche 13 morti, che portano il totale dei decessi causati dalla pandemia a quota 17.057. Attualmente i malati in terapia intensiva sono 96 (+25), mentre i ricoveri in reparti non intensivi sono 943 (+109).

A livello nazionale la situazione è ugualmente preoccupante: si segnalano, infatti, 10.925 positivi e 47 morti. Aumentano le terapie intensive: +67. Tamponi record: 165mila.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.388, di cui 634 a Milano città;

Bergamo: 69;

Brescia: 83;

Como: 171;

Cremona: 25;

Lecco: 67;

Lodi: 46;

Mantova: 56;

Monza e Brianza: 286;

Pavia: 103;

Sondrio: 37;

Varese: 218.