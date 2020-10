Coronavirus: in Lombardia 2.400 contagi, 10.010 in tutta Italia

(red.) Sembra inarrestabile l’impennata di contagi causata dal coronavirus in Lombardia e in tutta Italia. Nella nostra Regione i nuovi positivi di venerdì 16 ottobre sono 2.419 (ieri erano 2.067), a livello nazionale, invece, sono 10.010 su 150.377 tamponi effettuati. Purtroppo si segnala anche un numero importante di decessi, 55 a livello nazionale (7 a livello regionale).

Attualemente sono ricoverate in terapia intensiva 71 (-1) persone, mentre i malati che si trovano in reparti non intensivi sono 834 (+108).

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.319, di cui 604 a Milano città;

Bergamo: 38;

Brescia: 105;

Como: 190;

Cremona: 32;

Lecco: 64;

Lodi: 55;

Mantova: 31;

Monza e Brianza: 183;

Pavia: 120;

Sondrio: 16;

Varese: 158.