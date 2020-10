Coronavirus a scuola, altri casi a Montirone e al Villaggio Violino di Brescia

(red.) In provincia di Brescia non si fermano i casi di intere classi e studenti costretti alla quarantena dopo l’emersione di casi positivi al Covid-19. Gli ultimi aggiornamenti, di cui dà notizia il Giornale di Brescia, arrivano da Montirone, nella bassa, il paese tra quelli che più di tutti nel corso della prima ondata gli scorsi marzo e aprile aveva subito diversi decessi. In questo caso l’emersione della positività riguarda una coppia alle scuole medie del paese con i figli di 10 e 13 anni risultati positivi al tampone. Di conseguenza, le loro due classi sono state poste in isolamento in attesa dei tamponi da sottoporre a tutti dal 26 al 28 ottobre.

Nel frattempo il Comune ha disposto la sanificazione della mensa e della palestra (chiusa) frequentate dai due ragazzi. Ci sono anche tre insegnanti in isolamento, mentre una bambina di una famiglia è risultata negativa. Si parla di casi di positività anche in una famiglia di indiani e di un ragazzino che frequenta gli ambienti del Brescia Calcio dove era emersa la positività. Un’altra segnalazione arriva da Brescia città dove una classe quarta dell’elementare “Montale” del Villaggio Violino è stata posta in quarantena dall’altro giorno, da mercoledì 14 ottobre, per un caso positivo e l’isolamento fino al 27 ottobre in attesa dei tamponi negativi.

Intanto, l’Agenzia di Tutela della Salute della Montagna ha realizzato un report relativo al contagio tra gli studenti in Valcamonica. In tutto al momento ci sono 7 casi positivi tra una sezione dell’asilo di Darfo, una classe dell’elementare, tre delle medie tra Darfo e Gianico e due delle superiori tra Darfo e Breno. 121 studenti e loro contatti stretti sono stati posti in isolamento e costretti alla didattica a distanza, mentre è stata disposta la chiusura delle palestre nelle scuole dell’istituto Olivelli di Darfo, al Tassara-Ghislandi di Breno e a Pisogne.