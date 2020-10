Coronavirus, l’Aivec impugnerà il Dpcm e chiede la didattica a distanza

(red.) L’A.I.V.E.C. (associazione italiana vittime emergenza covid 19), proseguirà nel percorso volto ad ottenere la regolamentazione delle lezioni con la didattica a distanza per le scuole di ogni ordine e grado impugnando, nei prossimi giorni il DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 253 del 13-10-2020, nella parte in cui non prevede l’attivazione della didattica a distanza e le sue modalità.

“Il diritto alla salute costituzionalmente garantito non incide solo sull’individuo ma è anche a protezione della collettività alla quale deve essere garantita la sicurezza sul posto di lavoro, negli ambienti pubblici in generale e quindi nelle scuole. Il diritto allo studio dovrà essere garantito in sicurezza e l’unico attuale strumento è costituito proprio dalla didattica a distanza tanto conclamata”.

Secondo l’associazione, quindi, il DPCM si pone in aperto contrasto con l’art. 174 paragrafo 2 del Trattato Istitutivo dell’Unione Europea nonostante l’approccio precauzionale sia stato ampiamente utilizzato in politica e più in generale nella gestione dell’ambiente. “In sintesi, la richiamata norma dispone che il principio di precauzione può essere invocato ogni qualvolta ci si trovi di fronte a un intervento urgente o a un possibile pericolo per la salute umana, ovvero di fronte alla protezione dell’ambiente nel caso in cui i dati scientifici non consentano una valutazione completa del rischio, come nel caso in esame. Dalla lettura del DPCM emerge, altresì, come sia stato trascurato il comparto scuola al quale non è stata prestata la giusta attenzione come per gli altri settori”.

AIVEC, prima che la curva dei contagi salga ulteriormente chiede una risposta istituzionale, ed è pronta d adire la Giustizia nelle opportune sedi.