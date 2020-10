Coronavirus, 2.067 nuovi contagi in Lombardia, a Brescia 106

(red.) Proseguono i controlli sul coronavirus in Lombardia, e purtroppo i dati non sono certo buoni. Nella giornata di giovedì 15 ottobre i nuovi contagi sono 2.067 (di cui 123 ‘debolmente positivi’ e 16 a seguito di test sierologico). Purtroppo aumentano di tanto anche i decessi, 26 (ieri erano 17), che portano il totale dei morti per la pandemia a quota 17.037. Attualmente i malati ricoverati in terapia intensiva sono 72 (+8); mentre nei reparti non intensivi ci sono 726 (+81) persone.

A livello nazionale la situazione continua a essere delicata: In 24 ore 8.804 nuovi positivi e 83 morti. Quasi 163mila i tamponi.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.053, di cui 515 a Milano città;

Bergamo: 71;

Brescia: 106;

Como: 63;

Cremona: 34;

Lecco: 51;

Lodi: 81;

Mantova: 30;

Monza e Brianza: 196;

Pavia: 79;

Sondrio: 22;

Varese: 170.