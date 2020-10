Incubo coronavirus: la Lombardia sfiora i 2000 contagi e 17 morti

(red.) Preoccupa sempre più la nuova impennata di contagi da coronavirus nella nostra regione. Mercoledì in Lombardia, i nuovi casi accertati sono 1.844 (29.048 tamponi effettuati). Purtroppo anche i decessi sono aumentati: +17, che porta il totale dei morti causati dalla pandemia a quota 17.011. Attualmente i malati in terapia intensiva sono 64 (+2), mentre i ricoveri nei reparti non covid sono 645 (+99).

A livello nazionale si segnalano 7332 nuovi casi, il numero più alto di sempre. I morti sono 43. Oltre 152mila tamponi effettuati.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.032, di cui 504 a Milano città;

Bergamo: 46;

Brescia: 81;

Como: 67;

Cremona: 30;

Lecco: 29;

Lodi: 23;

Mantova: 42;

Monza e Brianza: 150;

Pavia: 101;

Sondrio: 14;

Varese: 110.