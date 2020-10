Coronavirus e calcio dilettanti, dieci squadre bresciane in quarantena

(red.) Sembra fatto apposta: proprio ieri, martedì 13 ottobre, il nuovo decreto del presidente del Consiglio (dpcm) in vigore da oggi, mercoledì 14, indica che sul fronte degli sport di contatto è salvo il calcio organizzato dalle varie federazioni, quindi anche a livello dei dilettanti. Ma ieri, subito dopo una nuova giornata di campionato, si è scoperto che il Covid-19 si è abbattuto sul settore.

Tanto che almeno dieci squadre del panorama bresciano sono costrette alla quarantena. Si parla di due formazioni di seconda categoria (Concesio e Gussago), di quattro di Terza (Roé Volciano, Valtenesi, Rondinelle e Il Mosaico) e Giovanissimi della Provagliese, ma anche juniores del Darfo e del Vobarno.

In tutto, circa 200 soggetti contattati dall’Ats e che dovranno restare in quarantena per dieci giorni. I casi sono emersi dopo che alcuni giocatori, per motivi di lavoro, si sono sottoposti al tampone. E così, dopo un positivo emerso nel Gussago, anche il Concesio che l’ha sfidato domenica è costretto all’isolamento. E saltano anche la partita di stasera di Coppa Lombardia del San Michele e Roncadelle-Ponte Zanano.