Coronavirus, verso il nuovo Dpcm. Quarantena a 10 giorni e un solo tampone

(red.) Potrebbe essere definito già oggi, lunedì 12 ottobre, rispetto alla scadenza di giovedì 15, il testo del nuovo decreto del Presidente del Consiglio (Dpcm) con una serie di nuove misure e restrizioni in tutta Italia con cui frenare la diffusione del contagio da Covid-19 dopo l’impennata dei nuovi casi positivi nei giorni precedenti. Ma nel frattempo emergono anche alcune novità dall’incontro che ieri, domenica 11, il ministro della Salute Roberto Speranza ha avuto con il Comitato tecnico scientifico. In particolare, prendendo ispirazione dall’esempio della Germania, la quarantena sarà ridotta dagli attuali 14 a 10 giorni, mentre i positivi che si negativizzano, per uscire dall’isolamento e tornare alle normali attività sarà sufficiente un solo tampone negativo rispetto agli attuali due.

Previsti anche test rapidi per i contatti stretti dei soggetti positivi. In ogni caso nel testo del nuovo Dpcm ci sarà spazio per lo stop alle feste private, più controlli sulla movida e l’aumento del ricorso allo smart working nella Pubblica Amministrazione. E soprattutto, come ha rimarcato lo stesso ministro Speranza, non ci sarà un nuovo lockdown nazionale, ma interventi mirati e progressivi. “Siamo costretti a stringere le maglie – ha detto il ministro – con interventi puntuali su alcune aree più a rischio per rimettere la curva sotto controllo e non assumere misure più dure”. Per quanto riguarda i casi positivi, il Comitato tecnico scientifico ha spiegato che i positivi asintomatici dovranno osservare 10 giorni di quarantena dal momento della diagnosi e poi sottoporsi a un solo tampone molecolare.

Quelli sintomatici dovranno trascorrere anche loro 10 giorni di quarantena e sottoporsi al tampone finale non prima che passini tre giorni dalla fine dei sintomi. E per i contatti stretti ci sarà lo stesso periodo di quarantena con il test rapido disposto dai medici di famiglia. Per quanto riguarda quelli positivi che non riescono a negativizzarsi dovranno trascorrere lo stesso periodo di 10 giorni in quarantena, sottoporsi al tampone e potranno però uscire dall’isolamento solo dopo 21 giorni.

Nel frattempo, oggi, lunedì 12 ottobre, ci sarà un confronto tra il Governo e le regioni per definire il nuovo dpcm che punterà sulla chiusura di bar e ristoranti alle 24, niente consumazione fuori dai locali dopo le 21 e con la disposizione di consumare solo stando seduti, limitazioni agli eventi di massa e fermo agli sport amatoriali come il calcetto. Intanto in tutta Italia nell’arco di pochi giorni sono aumentati da 57 mila a 67 mila dello scorso fine settimana, secondo i numeri del Ministero dell’Interno, i controlli sulla movida portando a rilevare diversi comportamenti irresponsabili.