Coronavirus: a Brescia 44 contagi, in Lombardia 696

(red.) Proseguono i controlli sul coronavirus in Lombardia. Lunedì 12 ottobre i nuovi contagi sono 696 (di cui 74 ‘debolmente positivi’ e 5 a seguito di test sierologico), a fronte di 13.934 tamponi effettuati. Purtroppo si segnalano anche 3 decessi, che portano il totale dei morti da pandemia a quota 16.988. I ricoveri in terapia intensiva sono 50 (+2), mentre i malati in reparti non intensivi sono 463 (+30).

A livello nazionale si registrano 4.619 nuovi casi, su 85mila tamponi. I morti sono 39.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 363, di cui 184 a Milano città;

Bergamo: 45;

Brescia: 44;

Como: 26;

Cremona: 7;

Lecco: 34;

Lodi: 11;

Mantova: 3;

Monza e Brianza: 41;

Pavia: 31;

Sondrio: 4;

Varese: 52.