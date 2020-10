Coronavirus, 308 nuovi casi nel bresciano in 7 giorni. Possibili focolai

(red.) 308 nuovi casi positivi al Covid-19 nell’arco di una sola settimana e di cui 72 emersi ieri, domenica 11 ottobre, dal bollettino quotidiano della Regione Lombardia rispetto al giorno precedente. Sono i numeri che riguardano il fenomeno del contagio nella nostra provincia di Brescia e per una situazione che non si vedeva da maggio, quando a metà di quel mese era stato rimosso il lockdown. Ma in questo momento nel bresciano preoccupano di più alcuni possibili focolai dopo l’emersione di diversi casi positivi in vari Comuni.

A Brescia città, per esempio, nell’arco di sette giorni sono stati registrati 65 nuovi contagi e di cui 22 solo ieri. E durante la stessa settimana sono emersi anche 10 nuovi casi a Vobarno, altri 9 a Ospitaletto, 8 a Gardone Valtrompia e Botticino, 7 a Rovato, 6 a Vestone, Provaglio d’Iseo, Mazzano, Flero e Concesio. E proprio alcuni di questi territori ieri hanno registrato altri 4 nuovi casi a Ospitaletto e Gardone, 3 a Cellatica e Prevalle. Una situazione, quindi, da tenere sotto controllo.

Nel frattempo, secondo i dati riportati dal Giornale di Brescia, il nostro territorio attualmente ha una percentuale dell’1,39% dei nuovi positivi rispetto alla popolazione controllata, ma a è preoccupare di più è la Valcamonica dove, secondo indicazioni a livello nazionale, non è escluso che possano arrivare i mini lockdown che si stanno stabilendo nei vari incontri. Non a caso, da Borno fino a Piancogno, che fanno parte dell’Agenzia di Tutela della Salute della Montagna, la percentuale va dal 2,49 fino al 3,12%. Tuttavia, questo in un panorama provinciale che avrebbe un indice di contagio Rt sotto l’1,25, quindi in tranquillità.