Sì alla mascherina per l’attività motoria, non per lo sport. Ciclisti esentati

(red.) In una circolare diffusa sabato dal Viminale viene specificato che anche chi effettua un’attività motoria all’aperto è obbligato a indossare la mascherina. Nella stessa nota vengono dati chiarimenti ai prefetti sul decreto legge approvato il 7 ottobre scorso. Dall’uso obbligatorio della mascherina sono esentati solo coloro che “abbiano in corso l’attività sportiva e non quella motoria, non esonerata, invece, dall’obbligo in questione”. Insomma, nel testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’esenzione è prevista solo per coloro che stanno svolgendo un’attività sportiva.

Ma come si distinguono l’attività sportiva da quella motoria? Secondo il ministero dellì’Interno è tutta una questione di intensità. La corsa, la partita a calcio, a basket, a tennis o a pallavolo, è da considerare attività sportiva anche se non si tratta di una gara ufficiale e anche se è svolta tra amici.

Per due tiri a pallone in spiaggia o qualche canestro alla piastra del basket, come per una camminata, la mascherina è obbligatoria.

L’obbligo della protezione non si applica a chi sta pedalando in bicicletta: il ciclista viene considerato isolato e quindi può girare privo di mascherina. Finché non si ferma.